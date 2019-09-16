البنوك المركزية الكبرى قلقة من عملة ليبرا الرقمية

المصدر: لندن - رويترز

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، أمس، أن جهات تنظيمية دولية ستوجه أسئلة لفيسبوك عن عملتها المشفرة «ليبرا»، وسط قلق متنام بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد الذي قد تمثله العملة الرقمية للاستقرار المالي.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في 26 بنكاً مركزياً من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل اليوم.

وتابعت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أنه جرى توجيه الدعوة لمؤسسي ليبرا للرد على أسئلة مهمة عن نطاق العملة وتصميمها.

وانتقدت دول من بينها فرنسا وألمانيا علناً مشروع ليبرا، وقالت إنه يشكل تهديداً لسيادة دول الاتحاد الأوروبي.