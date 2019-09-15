سعر الدولار في مصر اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

تراجعت أسعار العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد.

وشهدت أسعار صرف الدولار تراجعاً ملحوظاً خلال التعاملات أمام الجنيه، حيث تراجع ما بين 3 و5 قروش في عدد من البنوك العاملة بمصر.. وتراجع الدولار أكثر من 1.45 جنيه منذ بداية العام الحالي.

وطبقًا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنكين الأهلي المصري ومصر 3 قروش ليسجل 35ر16 جنيها للشراء و45ر16 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار 4 قروش في البنك التجاري الدولي ليسجل 32ر16 جنيها للشراء و42ر16 جنيها للبيع، والبنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل 34ر16 جنيه للشراء و44ر16 جنيها للبيع

وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار 5 قروش ليسجل 34ر16 جنيها للشراء و44ر16 جنيها للبيع بحسب بوابة فيتو.

يشار إلى أن سعر الصرف في البنوك المصرية يتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب، حيث بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.