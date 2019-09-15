«أوبر» تبيع سندات «خردة» لتمويل صفقة «كريم»

المصدر: دبي- سيد صالح

بدأت شركة «أوبر» المتخصصة في خدمات النقل، في بيع سندات «خردة»، تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وفقاً لما ذكره أمس موقع «فيوتشر كار» الأمريكي المتخصص في شؤون السيارات.وأفاد الموقع بأن هذه الخطوة من جانب «أوبر»، تهدف إلى تمويل صفقة استحواذها على شركة «كريم»، التي تزاول نفس النشاط في دبي، والتي وصفها الموقع بأنها أكبر منافس لــ «أوبر» في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت «أوبر» أبرمت في مارس الماضي، صفقة الاستحواذ على «كريم» مقابل 3.1 مليارات دولار.

ويقصد بسندات «الخردة»، والتي يطلق عليها أيضاً وصف «السندات الرديئة»، سندات عالية العائد والخطورة أيضاً، وتلجأ الشركات إلى بيعها عندما تكون بحاجة إلى تمويل سريع.

وأفاد بأن السندات التي باعتها «أوبر»، أدرت عليها مبلغاً يتجاوز في قيمته الــ 750 مليون دولار، التي كانت تخطط في الأصل لجمعها، حيث تلقت الشركة طلبات لشراء السندات بقيمة إجمالية ناهزت ملياري دولار.

وأضاف الموقع أن عائد هذه السندات يبلغ 7.5 %، ويحل أجل استحقاقها بعد 10 سنوات.