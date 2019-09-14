بورصة لندن ترفض عرض استحواذ بـ39 مليار دولار

المصدر: لندن - رويترز

رفضت بورصة لندن عرض استحواذ من بورصة هونج كونج بقيمة 39 مليار دولار، واختارت التمسك بالشراء المزمع لمجموعة رفينيتيف للبيانات والتحليلات.

وأبلغت بورصة لندن شركة هونج كونج للبورصات والمقاصة أنها تراودها مخاوف جوهرية بشأن عناصر أساسية في العرض وأن علاقة الشركة مع حكومة هونج كونج ستؤدي إلى «تعقيد الأمور».

وقالت في بيان «يرفض المجلس بالإجماع العرض المشروط، وبالنظر إلى نقائصه الأساسية، لا يرى ميزة في مزيد من الانخراط» بالمسألة.

وارتفعت أسهم بورصة لندن 1.3% إلى 7352 بنساً بعد البيان دون تغيير يُذكر عن المستويات التي سجلتها في وقت سابق.