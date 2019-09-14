الذهب يعاود الارتفاع فوق 1500 دولار

المصدر: لندن - رويترز

عاودت أسعار الذهب أمس الارتفاع فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار في الوقت الذي تراجع فيه الدولار في ظل صعود اليورو على الرغم من أن الآمال في ذوبان الجليد في التوترات التجارية عززت أسواق الأسهم، ما حد من مكاسب المعدن الأصفر.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1507.96 دولارات (الأونصة)، مرتفعاً بشكل طفيف لهذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1515.60 دولاراً

وهبط البلاديوم 0.7% إلى 1606.76 دولارات بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1621.55 دولاراً أول من أمس في الوقت الذي أذكت فيه مشكلات محتملة بشأن العمالة في مناجم بجنوب أفريقيا المخاوف بشأن الإمدادات.

وصعدت الفضة 0.4% إلى 18.17 دولاراً بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 958.68 دولاراً واتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع.