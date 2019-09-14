«سي إن إن»: دبي مركز عالمي لرواد الأعمال

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت شبكة «سي إن إن» دبي بأنها مركز عالمي رائع لرواد الأعمال. ونشرت الشبكة، أمس، تقريراً مطوّلاً عن «دايمنشن 14»، إحدى الشركات الناشئة في دبي، التي تتخصص في خدمات الرعاية الصحية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد التقرير أن الشركة تسعى لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إحداث تغيير شامل في ديناميكيات قطاع الرعاية الصحية في دبي.

وتضمن التقرير حواراً مع ميلدا أكين، مؤسسة ومالكة الشركة، التي ذكرت أنها اختارت تأسيس شركتها في دبي للاستفادة من الازدهار الذي يحظى به مشهد ريادة الأعمال في الإمارة، خاصة أنها تؤسّس اسمها مركزاً عالمياً لرواد الأعمال العالميين، ولدعم واحتضان شركاتهم الناشئة.

وقالت أكين: «دبي مركز عظيم. في دبي ثمة العديد من المبادرات والأفكار والرؤى».

وذكر تقرير «سي إن إن» أيضاً أن دبي استأثرت وحدها بنسبة 65% من إجمالي المبالغ التي خُصّصَت على مدار العام الماضي لدعم الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط بكاملها، وذلك وفقاً لبيانات واردة في أحدث إحصائية من شركة «ماجنيت» الاستشارية.