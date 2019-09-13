«غوغل» تعتزم دفع مليار يورو لتسوية تحقيق ضريبي في فرنسا

المصدر: باريس - د ب أ

قالت السلطات الفرنسية وشركة «غوغل» الأمريكية، أمس، إن عملاق البحث على الإنترنت سيدفع نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) في شكل غرامات وضرائب، من أجل إنهاء تحقيق بشأن الضرائب مستمر منذ سنوات في فرنسا.

وقالت «غوغل» إنها ستدفع 465 مليون يورو ضرائب إضافية، بينما أعلن مدعون ماليون في فرنسا أن الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، ستدفع أيضاً 500 مليون يورو في شكل غرامات. كان محققون فرنسيون في مجال الضرائب قد خلصوا إلى أن «غوغل» لم تلتزم بتعهداتها الضريبية، عبر عدم إبلاغ السلطات عن النشاط على الأراضي الفرنسية. ويوجد الفرع الأوروبي الرئيس لـ«غوغل» في أيرلندا.

وتعد الغرامة، التي يتحملها فرعا «غوغل» في فرنسا وأيرلندا، نتيجة لتسوية تم التوصل إليها.