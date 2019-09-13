الذهب يرتفع 1.5% بدعم تيسير «المركزي الأوروبي»

المصدر: لندن - رويترز

قفز الذهب أكثر من 1.5% أثناء التعاملات، أمس، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار فائدة الإيداع وأعاد إطلاق التيسير الكمي، معززاً التوقعات بموقف تيسيري من البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وخلال التعاملات، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1506.09 دولارات للأوقية (الأونصة).

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7%، لتسجل 1514.20 دولاراً.

وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر.جيه. أو فيوتشرز: «عندما يكون المركزي الأوروبي مقداماً كما كان هذا الصباح، فإن نظر الأسواق يتجه إلى مجلس الاحتياطي الأمريكي - الذي من المحتم أنه سيكون في غاية التيسير على صعيد أسعار الفائدة»، مضيفاً أن خطوة المركزي الأوروبي تزيد المعروض النقدي في السوق بما يدفع إلى الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الإيداع إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.5 %، وتعهد بأن تظل أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، قائلاً إنه سيستأنف شراء السندات بمعدل 20 مليار يورو شهرياً من أول نوفمبر. وارتفعت الفضة 0.3% إلى 18.14 دولاراً للأوقية، في حين زاد البلاتين 1.7% إلى 959.97 دولاراً. وصعد البلاديوم 3.14% إلى 1621.29 دولاراً للأوقية، مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً.