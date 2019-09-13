المركزي الأوروبي يقر حزمة تحفيز

المصدر: فرانكفورت - رويترز

وافق البنك المركزي الأوروبي على حزمة تحفيز جديدة كما كان متوقعاً أمس إذ خفض أسعار الفائدة وأقر جولة جديدة من مشتريات السندات لدعم نمو اقتصاد منطقة اليورو ووقف الانخفاض المقلق لتوقعات التضخم.

وقال البنك في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى مستوى قياسي منخفضاً عند - 0.5% من - 0.4% وسيستأنف شراء سندات بقيمة 20 مليار يورو شهرياً اعتباراً من نوفمبر.

وذكر المركزي الأوروبي في بيان دوري للسياسة «يتوقع مجلس المحافظين استمرار (مشتريات السندات) طالما كان ذلك ضرورياً لتعزيز أثر تيسير أسعار الفائدة، وأن تنتهي قبل وقت قليل من بدء المجلس في زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي». كما خفف المركزي الأوروبي شروطه للقروض الطويلة الأجل للبنوك ويطبق سعر فائدة متدرجاً للإيداع لمساعدة البنوك.