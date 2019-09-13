اليابان تستحوذ على زوزو

المصدر: طوكيو - رويترز

قالت ياهو اليابان إنها ستستحوذ على زوزو، أكبر متجر إلكتروني للملابس في اليابان، مقابل 400 مليار ين (3.7 مليارات دولار)، بهدف إنعاش موقعها والارتقاء بمستواه في مواجهة منافسين مثل أمازون.كوم. وقال الملياردير يوساكو مايزاوا مؤسس زوزو، إنه سيترك منصبه كرئيس تنفيذي، ويبيع معظم حصته بعد سلسلة إخفاقات دفعت الأسهم للهبوط نحو 60% على مدى العام المنقضي.

وقال مايزاوا في تغريدة على تويتر: «سأعهد بزوزو إلى رئيس جديد وأمضي لحال سبيلي».

تتيح الصفقة لياهو اليابان فرصة تسنم الريادة في مجال تجارة الملابس عبر الإنترنت، حيث تكافح أمازون وراكوتين لتحقيق اختراق، وحيث يسيطر زوزو تاون، مركز التسوق التابع لزوزو، على نحو 50% من سوق الملابس المتوسطة إلى الراقية.