ترامب يدعو إلى فائدة صفرية لتمويل الدين و«المركزي» يتجه للتثبيت

المصدر: واشنطن- رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفض أسعار الفائدة إلى «الصفر أو أقل» للمساعدة في «إعادة تمويل ديوننا» بتكاليف فائدة أكثر انخفاضاً وأطول أجلاً، وألقى باللوم على رئيس البنك المركزي الأمريكي عن تبديد «فرصة تأتي مرة واحدة في العمر».

وكتب ترامب على تويتر: «يجب على الولايات المتحدة دائماً أن تدفع المعدل الأدنى (للفائدة). إنها فقط سذاجة جاي باول ومجلس الاحتياطي التي لا تسمح لنا بأن نفعل ما تفعله دول أخرى بالفعل»، في إشارة إلى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي. ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 من الشهر الجاري لإصدار قراره بشأن السياسة النقدية.

وارتفعت توقعات المستثمرين لتثبيت معدل الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر الجاري، لكن احتمالية الخفض لا تزال تطغى على الأسواق.

وبحسب مؤشر «سي.إم.إي» الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، فإن هناك احتمالية 11.2 بالمئة لقيام البنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة خلال الشهر الجاري. في حين، لا تزال توقعات خفض الفائدة تسيطر على المستثمرين مع احتمالية 88.8 بالمئة لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

كما أن التحسّن النسبي للبيانات الاقتصادية في الفترة الأخيرة ساهم أيضاً في تقليص توقعات خفض الفائدة. وأثنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على تقرير الوظائف الأمريكية الأخير، رغم أنه جاء بأقل من التوقعات، مشيراً إلى أنه يعتبر علامة على قوة سوق العمل بالولايات المتحدة.