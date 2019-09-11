أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: وكالات

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبياً خلال التعاملات اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وتراجع سعر الدولار أكثر من جنيه وأربعين قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل ١٦,٤١ جنيها للشراء، ١٦,٥١جنيها للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل ١٦,٣٩جنيها للشراء، ١٦,٤٩ جنيها للبيع.

في حين، تراجع سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي، قرشاً واحداً ليسجل ١٦,٤٠جنيها للشراء، ١٦,٥٠جنيها للبيع.

وفي البنك الاهلي اليوناني تراجع سعر الدولار قرشين ليسجل ١٦,٤١ جنيهاً للشراء، و ١٦,٥١جنيهاً للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.