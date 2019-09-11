بدء التحقيق مع «غوغل» بدعوى الاحتكار

المصدر: واشنطن-د ب أ

أعلن تحالف يضم 50 من المدعين العموم في الولايات المتحدة بدء التحقيقات في سيطرة شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة «غوغل» على سوق الإعلان ومحركات البحث عبر الإنترنت.

وقال كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية: «في حين يعتقد الكثير من المستهلكين أن الإنترنت مجاني، فإننا بالتأكيد نعرف من تحقيق غوغل أرباحاً وصلت إلى 117 مليار دولار أن الإنترنت ليس مجانياً».

يضم التحالف 48 ولاية أمريكية وبورتوريكو ومقاطعة كولومبيا الموجودة فيها العاصمة واشنطن وهو تحالف نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ويأتي بالتزامن مع التحقيقات التي يجريها الكونجرس ووزارة العدل الأمريكية بشأن احتكار شركات التكنولوجيا العملاقة.

وقال كارل راسين مدعي عام مقاطعة كولومبيا إن التحقيق سيتناول «أي سلوك احتكاري محتمل».

كان عدد من المدعين العموم بدأوا الأسبوع الماضي تحقيقاً مماثلاً مع «فيسبوك».