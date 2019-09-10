سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري

المصدر: وكالات

يواصل سعر الصرف للدولار الأمريكي والعملات الأجنبية التراجع أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الصرف للعملات الأجنبية تراجعًا كبيرًا أمام الجنيه المصري الأمر الذي يدل على تعافي الاقتصاد المصري بشكل كبير وارتفاع المخزون الاحتياطي من النقد الأجنبي داخل البنك المركزي.

ويأتي ذلك الانخفاض نتيجة الإصلاحات الحاصلة على المنظومة الاقتصادية ككل وزيادة حجم المشروعات والاستثمارات داخل البلاد مما ضخ كمية كبيرة من العملة الأجنبية داخل خزينة البنك المركزي الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين أن الدولار سيواصل انخفاضه والعملات الأجنبية بشكل عام لفترات قادمة نتيجة لتعافي الاقتصاد المصري بشكل كبير، واكد الخبراء ان المواطنين المصريين سيشعرون بالانتعاش الاقتصادي عما قريب، مؤكدين ان كل هذا سيصب في مصلحة المواطن المصري في النهاية

أسعار الصرف للعملات الأجنبية اليوم

سعر الصرف للدولار الأمريكي اليوم في مقابل الجنية بلغ 16.43.

سعر الصرف لليورو الأوروبي اليوم مقابل الجنية بلغ 18.13.

سعر الصرف للدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنية بلغ 4.47.

سعر الصرف للريال السعودي مقابل الجنية بلغ 4.38.



سعر الصرف للدينار الكويتي مقابل الجنية بلغ 54.03.

سعر الصرف للدينار البحريني مقابل الجنية بلغ 43.56



سعر الصرف للريال القطري مقابل الجنية بلغ 4.51.

سعر الصرف للريال العماني مقابل الجنيه بلغ 42.65.