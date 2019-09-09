«إعمار مصر» توقع اتفاق تسوية بشأن نزاع أرض مشروع في القاهرة

المصدر: القاهرة ـ رويترز

أفادت صحيفة مصرية أمس، أن «إعمار مصر للتنمية»، التابعة لإعمار العقارية الإماراتية، وقعت اتفاقا مبدئيا مع النصر للإسكان والتعمير بشأن نزاع أرض مشروع «أب تاون كايرو» بالقاهرة.

وأضافت الصحيفة أنها تتضمن وقف الإجراءات القانونية بين إعمار مصر والنصر للإسكان، وقيام إعمار بالسداد النقدي لصالح النصر للإسكان مقابل حصولها على مهلة زمنية لاستكمال مشروع أب تاون كايرو.

وتقدمت الشركتان الأربعاء الماضي بطلب مشترك لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي للمطالبة بتعليق إصدار أية أحكام قضائية لمدة شهر تبدأ من الثلاثاء الماضي لحين إتمام التسوية بين الطرفين. ويقع مشروع أب تاون كايرو على مساحة 4.5 ملايين متر مربع في القاهرة، وهو من أكبر مشروعات الشركة في مصر بجانب مشروع مراسي على ساحل البحر المتوسط.