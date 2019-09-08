سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

المصدر: البيان الإلكتروني

استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم، الأحد 8 سبتمبر 2019.

وسجل سعر صرف الدولار نحو 16.45 جنيها للشراء و16.55 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، وبنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.43 جنيها للشراء 16.53 جنيها.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في منتصف تعاملات الخميس 5 سبتمبر 2019، بقيمة بلغت 3 قروش.

وتراجعت بقية أسعار العملات الأجنبية، بشكل جماعي أمام الجنيه المصري، ماعدا الجنيه الاسترليني، الذي سجل ارتفاعا طفيفا في البنوك في بداية تعاملات اليوم.

وتراجع سعر اليورو نحو 18.12 جنيها للشراء، و18.29 جنيها للبيع، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.20 جنيها للشراء، و20.42 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الفرنك السويسري عند 16.58 جنيها للشراء، 16.79 جنيها للبيع، سعر الـ100 ين نحو 15.36 جنيها للشراء، و 15.51 جنيها للبيع.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.