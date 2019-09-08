استئناف محادثات الصين وأمريكا بأجواء هادئة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تستأنف وسط أجواء هادئة رغم فرض رسوم جمركية مشددة جديدة في الآونة الأخيرة، لكنه رفض التكهن بنتيجة المفاوضات المقبلة.

وقال لاري كادلو لقناة «سي إن بي سي» إنه من المقرر عقد اجتماع بين المفاوضين الصينيين والأمريكيين في «مطلع أكتوبر» في واشنطن، معلقاً «إنه تطوّر إيجابي».

وقال «لا يمكنني التكهن بنتائج هذه المحادثات الجديدة»، مستخلصاً الدروس من جولات المفاوضة السابقة التي فشلت جميعها في التوصل إلى اتفاق، مضيفاً «إنه أمر جيد أن يأتوا وأن تكون الأجواء أكثر هدوءاً».

وقال «نشارك حالياً في محادثات في غاية الأهمية على جميع المستويات، من الزراعة والملكية الفكرية إلى نقل التكنولوجيا أو قرصنة الكمبيوتر أو الحواجز التجارية». وقال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة «تجري محادثات، إنه أمر جيد للجميع»، معتبراً في الوقت ذاته أن بكين تدفع ثمن الحرب التجارية.