سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: وكالات

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت 7-9-2019، استقراًر بمعظم البنوك بعد التراجعات التي شهدها على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 6 قروش؛ ليصل سعره بالبنك المركزي إلى 16.42 جنيها للشراء، و16.54 جنيها للبيع.

أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء:

تشهد أسعار الدولار حالة استقرار نسبي في السوق السوداء، ليسجل متوسط سعر 16.55 جنيهًا، نتيجة هدوء الطلب على العملة الأمريكية مع توافر المعروض بالسوق المصري وهو ما أدى لحالة ركود على طلب الدولار.

أسعار الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم

البنك المركزي: 16.423 - 16.54

بنك مصر 16.45 - 16.55

البنك الأهلي 16.45- 16.55

بنك القاهرة 16.45 - 16.55

بنك الإسكندرية 16.50 - 16.60

البنك التجاري الدولي 16.42 - 16.52

مصرف أبوظبي الإسلامي 16.53 - 16.63

بنك عودة 16.44 - 16.54

أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه:

ويأتي تراجع الدولار أمام الجنيه منذ بداية تعاملات عام 2019، مع تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات غير مباشرة، دفعت الدولار للتراجع أمام الجنيه.

وقال محمد معيط وزير المالية إن مصر شهدت حجم استثمارات أجنبية ضخم بعد قرار تعويم الجنيه بلغ 24 مليار دولار.

وتابع معيط خلال تصريحات صحفية سابقة على هامش مجلس الأعمال المصري الكندي، أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري هي السبب الرئيسي في جذب تلك الاستثمارات وليس ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه.