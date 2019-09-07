«فيسبوك»، توظف 3 آلاف شخص خلال السنوات الخمس المقبلة

المصدر: واشنطن - د ب أ

تعتزم شركة «فيسبوك»، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، توظيف 3 آلاف شخص خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال متحدث باسم الشركة إن نحو نصف الموظفين الموجودين بالشركة،أو نحو 1600 شخص، مهندسون، واصطياد مثل هؤلاء الموظفين من القطاع المالي شائع للغاية في «فيسبوك».

وذكرت «بلومبرغ» أن التوسع يمكن أن يضع «فيسبوك» في مواجهة مع بعض أكبر الشركات المالية مثل «غولدمان ساكس غروب» التي تتطلع لتوظيف أكثر من مئة مبرمج، خلال الأشهر القليلة المقبلة في أكبر موجة توظيف لها على مدار سنوات.

وكانت «غولدمان ساكس غروب» قد قالت إنها تعتزم مداهمة الخصوم في مجالي التكنولوجيا والمالية. وتعتزم «فيسبوك» تعزيز ملفها أكثر في مدينة نيويورك، والتي توصف بأنها «التفاحة الكبيرة» بوصفها مركز تكنولوجيا رائداً.