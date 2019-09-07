ارتفاع القروض العقارية السعودية بنسبة 22%

المصدر: الرياض - البيان

ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الثاني من العام 2019 إلى نحو 263.7 مليار ريال بارتفاع 22%، مقارنة بنحو 216.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018.

وحسب بيانات محدثة نشرتها مؤسسة النقد السعودي، بلغت قيمة القروض الممنوحة للأفراد نحو 165.9 مليار ريال بارتفاع قدره 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 128.5 مليار ريال.

كما بلغت القروض الممنوحة للشركات بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 97.8 مليار ريال، مرتفعة بنحو 11% عن نفس الربع من عام 2018.

ووفقا لتقرير «ساما» شهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بنحو 1% بنهاية الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من 2018، لتصل إلى 322.5 مليار ريال.