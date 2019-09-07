«ثيبسا» تبدأ عملياتها في سنغافورة

المصدر: دبي - سيد صالح

بدأت الشركة الإسبانية المتكاملة للنفط والغاز «ثيبسا»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أعمالها التجارية في سنغافورة، بُغيَة زيادة تواجدها في السوق الآسيوية، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ». وجاء في بيان «ثيبسا» أن أعمال الشركة في سنغافورة بدأت ببيع «النافثا»، أحد منتجات النفط الوسيطة، والذي تستخرجه الشركة من مصفاة «لا رابيدا» التابعة لها في مدينة «ولبة» الإسبانية.

وأضافت الشركة في بيانها أنها الآن بصدد أن تبيع في سنغافورة أيضاً النفط الخام المستخرج من حقولها في أبوظبي. يُذكر أن مكتب «ثيبسا» في سنغافورة هو أول موقع للتجارة الخارجية تفتتحه الشركة خارج إسبانيا.