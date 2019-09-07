250 يورو تلغي رحلة جوية

المصدر: سلوفينيا - وكالات

ألغت شركة طيران في سلوفينيا رحلة إلى فيينا خشيةً أن تتم مصادرة طائرتها بسبب عقوبة قدرها 250 يورو تدين بها لمواطن نمساوي، بحسب وكالة الأنباء السلوفينية.

وقالت الوكالة، أمس، إن الدين نابع من رحلة لشركة «خطوط أدريا» حجزها المواطن النمساوي عائداً من اليونان عام 2017، ولكنها ألغيت بالنهاية.

وأضافت أن المواطن النمساوي رفع القضية إلى منظمة معنية بحقوق المسافرين، والتي حولتها في نهاية المطاف إلى محكمة لتقضي الأخيرة لصالح المسافر. وألغيت الرحلة، القصيرة من العاصمة السلوفينية ليوبليانا إلى فيينا بعدما ظهر عميل لدى جهاز إنفاذ قانون نمساوي بالمطار برفقة عناصر من الشرطة ومحامٍ.