الدولار يتربّع على عرش عملات الاحتياط الدولية

المصدر: دبي - وكالات

عزز الدولار الأمريكي مكانته على عرش العملات الأكثر أهمية للاحتياطيات النقدية، فيما لازالت محاولة اليوان الصيني للعملة الأمريكية غير ممكنة على الأقل حتى الآن.

وبحسب تقرير موقع «هاو ماتش» مدعوم ببيانات صندوق النقد الدولي عن الربع الأول 2019، فإن الدولار الأمريكي لايزال يهيمن بشكل كبير على تكوين الاحتياطيات الأجنبية لدى البلدان، تليه العملة الموحدة لمنطقة اليورو، وفي حين يأتي اليوان الصيني في المرتبة الخامسة لأقوى عملات الاحتياط، لكن نصيبه بدا متواضعاً للغاية.

وشكّل الدولار أقل قليلاً من 62% من حجم احتياطيات البنوك المركزية العالمية، بقيمة 6.74 تريليونات دولار، فيما بلغت القيمة الإجمالية لجميع العملات الموجودة في احتياطيات النقد الأجنبي قرابة 11 تريليون دولار.

وتلعب عملات الاحتياط دوراً مهماً للغاية في الاقتصاد العالمي، إذ لا تؤثر فقط على نشاطه، وإنما تلعب دوراً رئيسياً في تحديد قيمة العملة المحلية، وتهيمن العملة الأمريكية على سوق تداول العملات الأجنبية، إذ تشكل نحو 90% من إجمالي تداولاته.