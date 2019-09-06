تراجع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في أغسطس

المصدر: روما - رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أمس إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت للشهر الثالث في أغسطس مدفوعة بتراجع كبير في أسعار السكر والقمح والذرة.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 169.8 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بقراءة مُعدلة بالرفع عند 171.7 نقطة في يوليو.

وتتوقع المنظمة أن تكون إمدادات الحبوب أكثر وفرة في الفترة 2019-2020 مقارنة بالتوقعات السابقة.

وانخفض مؤشر فاو لأسعار الحبوب 6.4 في أغسطس على أساس شهري بفضل تراجعات حادة في أسعار القمح والحبوب الخشنة الرئيسية وخصوصاً الذرة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الأرز.

وقالت فاو إن أسعار السكر تراجعت أيضاً على نحو ملحوظ في أغسطس، لينخفض مؤشرها 4% مقارنة بالشهر السابق، إذ «يُعزى القسم الأكبر من التراجع من شهر إلى آخر في الأسعار الدولية للسكر إلى ضعف الريال البرازيلي، ما يحفز على الأرجح صادرات السكر».

ولم تعوض هذه الانخفاضات ارتفاع مؤشرات أخرى، حيث زاد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.9% في حين ارتفع مؤشرا اللحوم ومنتجات الألبان 0.5% لكل منهما.