وزير ألماني يتوقّع نمواً معتدلاً للاقتصاد في 2019

المصدر: برلين - د ب أ

عبّر بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، عن تفاؤله المتحفظ على فرص نمو الاقتصاد الألماني، وقال في تصريح صحفي: «نمرُّ حالياً بفترة ضعف في النمو بعد سنوات من النمو القوي، لكننا لا نمرُّ بمرحلة ركود».

وأضاف: «علينا الآن انتظار كيفية تطور الاقتصاد في الربعين السنويين الثالث والرابع، ولكننا نتوقع نمواً اقتصادياً معتدلاً عام 2019 إجمالاً». ورأى أن آخر البيانات بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا هي نداء مُلح لصناع القرار السياسي لتحسين الأطر الأساسية للنمو الاقتصادي.

وقال إنه من الضروري في سبيل ذلك تخفيف الأعباء المالية عن الطبقة المتوسطة، ومن الممكن اعتماد حزمة جيدة جداً من الإجراءات تتضمن إصلاحات ضريبية متعلقة بالشركات، تحظى فيها شركات الأشخاص بوضع أفضل، والتعهد بالإلغاء الكامل لضريبة إعادة توحيد ألمانيا.

وعارض الوزير اعتماد برنامج جديد لتحفيز النمو الاقتصادي، قائلاً: «برامج النمو تخمد كما تخمد النيران التي من القش، ولكن بعد أن تكون قد أحرقت الكثير من المال». وعبّر عن تأييده بذل جهود مضاعفة من أجل التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وأوروبا، وقال إن هذه المهمة ستكون ذات أولوية للمفوضية الأوروبية الجديدة.