شركة خطوط جوية فرنسية تعلق بعض رحلاتها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "ايجل أزور"، اليوم الخميس، إنها ستعلق رحلاتها الجوية بين باريس وباماكو في مالي، وبورتو في البرتغال، وساو باولو في البرازيل.

وكانت شركة الطيران الفرنسية دخلت إلى مرحلة الإدارة، يوم الاثنين الماضي، بعد ما وصفته هيئة الطيران المدني الفرنسية بأنها شهور من مشاكل التدفق النقدي.

ومن المقرر أيضا أن يتم تعليق مبيعات التذاكر لجميع الرحلات المقرر مغادرتها بداية من العاشر من سبتمبر الجاري وما بعد ذلك التاريخ، وذلك بحسب ما ذكرته الشركة.

ويسعى المسؤول الاداري المعين من قبل المحكمة، للحصول على عروض استحواذ لشركة الطيران.

ويشار إلى أن "ايجل أزور" - التي تعمل بشكل أساسي بين فرنسا والجزائر - لديها أسطول مكون من 11 طائرة. وهناك مخاوف لدى اتحاد طواقم الطائرات، من تعرض 1150 فردا لفقدان وظائفهم.