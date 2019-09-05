تسارع الاستعداد لطرح «أرامكو»

قالت خمسة مصادر مطلعة: إن رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي تولى رئاسة اللجنة التنفيذية المشرفة على خطط طرح أسهم في أرامكو السعودية للاكتتاب العام، وذلك من قبل تعيينه رئيساً جديداً لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة هذا الأسبوع. وأكدت المصادر أن ياسر الرميان تسلم مسؤولية اللجنة من وزير المالية محمد الجدعان في يوليو، مع تسارع الاستعدادات لعملية الإدراج.

وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد بيع خمسة في المئة بأرامكو في إطار خطة طموحة لتحويل اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، والحد من اعتماده على إيرادات الخام. تعطي الخطوة مؤشراً مهماً على أن المملكة تتأهب لتسريع إدراج محلي لأرامكو، عن طريق الاستعانة بالرميان، لما له من خبرة عريضة في عمليات الطرح الأولي. الرياض (رويترز)