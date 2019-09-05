«يو.بي.إس» يخفض توقعاته للنمو العالمي

قلص بنك يو.بي.إس تقديراته للنمو العالمي وعوائد السندات الحكومية، متوقعاً بأن تُنهي العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد مقياساً لتكاليف الإقراض العالمية، العام الحالي عند مستوى 1%.

وأضرت حرب تجارية عالمية مريرة بالنمو الاقتصادي العالمي، وعززت توقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية كبيرة، وأدت إلى انخفاض حاد في عوائد السندات هذا العام.

وتوقع يو.بي.إس انخفاض النمو العالمي إلى 2.5% في الفصول المقبلة، وخفض البنك تقديراته لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1% لعام 2019 و1.25% لعام 2020. وقال إنه عدل أيضاً توقعاته لعوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بالخفض بمقدار 55 نقطة أساس إلى -75 نقطة أساس بنهاية عام 2019. لندن - رويترز