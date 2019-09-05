الأسهم العالمية تصعد بدعم بيانات صينية

المصدر: نيويورك- رويترز

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، مع صدور بيانات مشجعة من الصين هدأت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، في حين تلقت المعنويات دعماً من علامات على انحسار التوترات في هونج كونج عقب سحب مشروع قانون مثير للجدل.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 183.97 نقطة، أو 0.70 %، إلى 26301.99 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.40 نقطة، أو 0.63 %، إلى 2924.67 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 75.65 نقطة أو 0.96 %، ليصل إلى 7949.81 نقطة.

وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع نشاط الخدمات في الصين لأعلى مستوى في 3 أشهر لتتوالى البيانات الإيجابية في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم بعد أن تحول النشاط الصناعي للنمو مسجلاً أعلى مستوى في 5 أشهر.

ومن جانبها، قادت الأسهم الإيطالية انتعاشة للأسهم الأوروبية مع انخفاض حدة التوترات السياسية في ظل اقتراب روما من تشكيل حكومة جديدة، في حين عززت الآمال بشأن تفادي خروج بدون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي معنويات المستثمرين بوجه عام.

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.75 % ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2 أغسطس، وارتفع مؤشر ميب الإيطالي 1.17 % ليلامس أعلى مستوياته في أكثر من شه.

وأغلق مؤشر نيكي الياباني مرتفعاً 0.12‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ % إلى 20649.14 نقطة رغم أنه واجه صعوبات وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.26 % إلى 1506.81 نقطة.