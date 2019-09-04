«نيوفارما» تستحوذ على شركة للحقن في اليابان

المصدر: دبي - سيد صالح

أبرمت مجموعة «نيوفارما» لإنتاج الأدوية في أبوظبي اتفاقاً مع مجموعة «لوبين» الهندية لإنتاج الأدوية، تستحوذ بموجبه شركة «إيه إل إيه» التابعة للأولى والمملوكة لها بالكامل على كافة أسهم شركة «كيووا كرايتيكير» اليابانية لإنتاج الحقن، والمملوكة للثانية.

ووفقاً لما نشره أمس موقع «إن- فارماتكنولوجست» الشبكي المتخصص في الصناعات الدوائية، صرح سوريش نانديراجو، مدير العمليات لدى «نيوفارما»، بأن صفقة الاستحواذ ستعزز تواجد المجموعة في سوق الأدوية اليابانية، والتي تتوقع المجموعة أن تحقق فيها نمواً مُستداماً.

ولم يفصح الموقع عن قيمة الصفقة أو تفاصيلها المالية. يُذكر أن «نيوفارما» تعد واحدة من كبريات شركات الأدوية في الإمارات، وقد أجرت العام الماضي عدة صفقات استحواذ في الولايات المتحدة والهند.