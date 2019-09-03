أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم

واصلت أسعار العملات الأجنبية، تراجعها بشكل جماعي أمام الجنيه المصري، في البنوك، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019.

وينشر "البيان الإلكتروني" أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5058 جنيها للشراء و16.6058 جنيها للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.1383 جنيها للشراء و18.2548 جنيها للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 20.0711 جنيها للشراء و20.1844 جنيها للبيع، في حين سجل الفرنك السويسري نحو 16.6658 جنيها للشراء و16.7753 جنيها للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.5247 جنيها للشراء و15.6231 جنيها للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 54.3134 جنيها للشراء و54.6604 جنيها للبيع.

وسجل الريـال السعودي نحو 4.4010 جنيهات للشراء و4.4279 جنيهات للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.4932 جنيهات للشراء و4.5213 جنيهات للبيع.