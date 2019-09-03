الإمارات الـ 20 ضمن أكبر الدول الحائزة لسندات الخزانة الأمريكية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

جاءت الإمارات في المركز الـ 20 على قائمة أكبر دول العالم الحائزة لسندات الخزانة الأمريكية، وفقاً للبيانات التي نشرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية عن أكبر 30 دولة حائزة لهذه السندات في شهر يونيو الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية لسندات الخزانة الأمريكية التي بحوزة الإمارات في يونيو الماضي 51,5 مليار دولار.

وتصدرت اليابان دول العالم في حيازة سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغت قيمة السندات في حوزتها في يونيو الماضي 1,122.9 مليار دولار. وكان المركز الثاني من نصيب الصين بقيمة 1,112.5 مليار دولار. وبفارق كبير، حلت المملكة المتحدة ثالثة بقيمة 341.1 مليار دولار.

فيما جاءت البرازيل رابعة بقيمة 262,1 مليار دولار؛ وأيرلندا خامسة بقيمة 262,1 مليار دولار. وجاءت 3 دول عربية أخرى على قائمة «سي ئي أو وورلد»، وهي المملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز الــ 11، بسندات بلغت قيمتها 179.6 مليار دولار، الكويت في المركز الــ 25 بسندات قيمتها 44.4 مليار دولار، والعراق الــ 29، بسندات بلغت قيمتها 34.7 مليار دولار. يُذكر أن القيمة الإجمالية لسندات الخزانة الأمريكية التي في حيازة دول أجنبية تبلغ 6.3 تريليونات دولار.