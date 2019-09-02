المصدر: وكالات

استقر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في 5 بنوك، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، أول التعاملات بعد قرار إلغاء الدولار الجمركي.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، العمل بدءاً من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.

واستقر سعر الجنيه اليوم أمام الدولار في بنوك الأهلي ومصر وسي أي بي عند 16.5 جنيها للشراء، و16.6 جنيها للبيع.

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 16.5 جنيها للشراء، و16.6 جنيها للبيع، فيما سجل 16.52 جنيها للشراء و16.61 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل الدولار في البنك المركزي نحو 16.5 جنيها للشراء و16.6 جنيها للبيع في تعاملات أمس الأحد.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية أمس الأحد، عن تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري طبقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي يومياً بدءاً من أول سبتمبر الجاري.

وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.

وفي وقت سابق، أكدت أبحاث بلتون: "أن كافة الاحتمالات التي تتوقع استمرارها إلى عام 2020 في صالح ارتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذبات محدودة في نطاق 16-17 جنيهاً مقابل الدولار، مما سيظل ضرورياً لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي".

وتباينت آراء مستوردين ومصرفيين حول أثر قرار وزارة المالية المصرية إلغاء التعامل بالدولار الجمركي على كافة السلع المستوردة؛ والعمل بأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري يومياً بدءاً من شهر سبتمبر الجاري.