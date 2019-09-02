«سنشري فاينانشال» تتوقع استمرار ارتفاع الدولار

أكد فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية كبير محللي السوق في شركة سنشري فاينانشال، في تعليق على مستجدات الأسواق، أنه مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بتخفيض سعر الفائدة مرة واحدة، تم تخفيض سعر الفائدة مرة أخرى للاجتماع التالي، وتتجه التوقعات إلى أن يكون الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي.

ليس في هذا العالم، فإن الدولار في أعلى مستوياته على أساس مرجح للتداول منذ عام 2002، وهو الآن في مسار صعودي. والسبب في ذلك كون سوق سندات الخزانة الأمريكية يعتبر السوق الأعمق والأكثر سيولة في العالم مما يتيح سهولة الدخول والخروج، مع استمرار عدم حل الحرب التجارية واستمرار حالة عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونتوقع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي.

وبعد الارتفاع إلى 1550 دولاراً أول من أمس، شهد المعدن النفيس ضغوط بيع متواضعة، وأغلق الأسبوع بمؤشرات سلبية، حيث بدا أن كلا البلدين قلل من التصاعد الأخير في التوترات التجارية.

ومع ذلك، بالنظر إلى تاريخ الخلاف التجاري بين الدول، سيستمر المستثمرون في البحث عن ملاذ آمن للوقاية من التقلب الشديد. علاوة على ذلك، مع وجود ما يزيد على 13 تريليون من الديون المتداولة في السوق العامة التي أصبحت الآن أقل من الصفر، فإن البنوك المركزية تراكم المعادن الثمينة التي من المرجح أن تدفع الأسعار إلى الأعلى. وتمتد فترة القوة المعتادة للذهب من أغسطس إلى فبراير. دبي - البيان