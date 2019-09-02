6 مليارات دولار قيمة صادرات العراق النفطية في أغسطس

المصدر: بغداد - وام

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، أن صادرات العراق النفطية لشهر أغسطس الماضي بلغت أكثر من 111 مليون برميل، بإيرادات زادت على 6 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان، إن «مجموع الصادرات النفطية لشهر أغسطس الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت 111 مليوناً 706 آلاف و151 برميلاً»، وأن «الإيرادات المتحققة من هذه الصادرات بلغت 6 مليارات و341 مليوناً و553 ألف دولار، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 56.770 دولاراً». وقالت الوزارة إن متوسط سعر البيع في أغسطس بلغ 56.77 دولاراً للبرميل، مما يولد إيرادات بنحو 6.341 مليارات دولار.