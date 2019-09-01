حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين تبدأ اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت حرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين اليوم الأحد .

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ " فقد دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة ضد الصين حيز التنفيذ اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات صينية ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد في أحدث تصعيد للحرب التجارية مع بكين.

وأوردت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية أنه لا توجد إشارة تذكر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتراجع عن فرض رسوم جديدة نسبتها 15% على واردات من الصين تقدر قيمتها بأكثر من 110 مليارات دولار .

من جانبها قالت وكالة أنباء " روتيرز " أن الصين بدأت اليوم الأحد فرض رسوم جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة بضائع مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وفرضت بكين رسوما إضافية نسبتها خمسة وعشرة في المئة على 1717 سلعة مما إجماليه 5078 منتجا أمريكيا.

وبدأت الصين فرض رسوما نسبتها خمسة في المئة على النفط الخام الأمريكي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

