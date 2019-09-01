اليوم سريان الرسوم الأمريكية على الصين

المصدر: واشنطن -وكالات

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن الرسوم الجمركية البالغة 15% على واردات من الصين، سيبدأ سريانها اليوم دون فترة سماح للبضائع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الإدارة أن الرسوم الجمركية الجديدة سيبدأ سريانها في الموعد المقرر الساعة 12:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم (8:01 صباحاً بتوقيت الإمارات)، وتغطي كل البضائع في قائمة طويلة بالمنتجات المستهدفة، بما في ذلك السلع الإلكترونية الاستهلاكية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ رسوماً جمركية إضافية مرتفعة على سلع صينية ستدخل حيز التنفيذ اليوم، معتبراً أن ضغوطه الاقتصادية تجبر بكين على اتخاذ موقف أكثر اعتدالاً في هونغ كونغ. وقال ترامب للصحافيين إن الرسوم «ستفرض»، في آخر تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما تصل قيمته 300 مليار دولار من السلع الصينية، في الأول من سبتمبر و15 ديسمبر. وسيتم زيادة الرسوم الحالية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 % إلى 30 % اعتباراً من الأول من أكتوبر. وتشمل الزيادة الجديدة مجموعة واسعة من البضائع.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يرى علاقة بين طريقة الرد الصيني على التظاهرات، والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها اقتصادهم تحت الضغط الأمريكي، قال ترامب «نعم أرى علاقة».