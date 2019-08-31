أسعار النفط توسّع خسائرها والخام الأمريكي يفقد دولارين

المصدر: طوكيو - رويترز

وسّعت أسعار النفط أمس خسائرها، وخاصة الخام الأمريكي الذي هبط بأكثر من دولارين.

وتراجع خام برنت 68 سنتاً بنسبة 1.11% مسجلاً 60.40 دولاراً للبرميل. كذلك نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.60 دولار بنسبة 2.8% مسجلاً 55.12 دولاراً للبرميل.

مكاسب محدودة

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق لدى (سي.ام.سي ماركتس) في سيدني، «أسعار النفط ما زالت مرتفعة ونحن هنا في منتصف نطاق التداول لكل من برنت وغرب تكساس».

وأبقت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وأثر حرب التجارة بين أكبر مستهلكين للخام في العالم على الطلب مكاسب أسعار النفط محدودة هذا الأسبوع، حتى مع تراجع المخزونات الذي ينبئ بتوازن في السوق.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعطتا مؤشرات على أنهما ستستأنفان محادثات التجارة، حيث بحثتا الجولة التالية من المفاوضات المباشرة في سبتمبر قبيل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية أمريكية إضافية.

وقال سامويل سيو، محلل الاستثمار لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، «من الصعب للغاية التكهن بالتحولات المفاجئة في مشهد التجارة الصيني الأمريكي».

أسعار متدنية

من جانب آخر، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين قلصوا توقعاتهم لسعر النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 16 شهراً، متعللين بتراجع الطلب العالمي في ظل تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق وعدم التيقن السائد على صعيد التجارة الأمريكية الصينية.

وتوقع 51 اقتصادياً ومحللاً شملهم المسح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65.02 دولاراً للبرميل في 2019، بانخفاض نحو 4% عن توقع الشهر السابق البالغ 67.47 دولاراً ومقارنة مع متوسط يبلغ 65.08 دولاراً لخام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي. وهذا أدنى متوسط متوقع للسعر برنت في 2019 منذ مارس 2018.

وتقلص توقع 2019 لسعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل مستوياته منذ يناير 2018، عند 57.90 دولاراً للبرميل، لينزل عن توقع الشهر الماضي البالغ 59.29 دولاراً. وبلغ متوسط غرب تكساس 57.13 دولاراً هذا العام.

نزاع تجاري

وقالت سوني كوماري، المحللة لدى (ايه.ان.زد) إن النزاعات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين وخطر التباطؤ الاقتصادي المتصاعد سيكونان عاملي تأثير محوري على الأسعار فيما بقي من العام الحالي وفي 2020. قد يعمق نزاع تجاري ممتد التباطؤ الاقتصادي ويؤثر على نمو الطلب.

وكان النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عاملاً رئيساً وراء تراجع أسعار النفط نحو 20% عن ذروة 2019 المسجلة في أبريل.

تكتلات

قال سيروس ديلاروبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري: «عادة، تصبح تكتلات المنتجين أقل استقراراً عندما تكون الأسعار تحت ضغط ويتصارع الأعضاء على الحصة السوقية. لن تشذ أوبك عن هذه القاعدة».

ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي بين 0.9 و1.3 مليون برميل يومياً في 2019.