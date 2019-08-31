38.6 مليار دولار احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي

المصدر: بيروت - رويترز

أعلن مصرف لبنان المركزي، أمس، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، زادت نحو 1.4 مليار دولار في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس. وقال رياض سلامة حاكم المصرف في بيان إن الاحتياطيات الأجنبية زادت إلى نحو 38.66 مليار دولار، ارتفاعاً من 37.25 مليار دولار في 15 أغسطس، وفقاً لبيانات مصرف لبنان. وترتفع الاحتياطيات تدريجياً منذ منتصف يونيو، لكن هذه أكبر قفزة.

وذكر بيان للمصرف: «هذا الارتفاع جاء نتيجة تدفق ودائع مباشرة إلى مصرف لبنان من القطاع الخاص غير المقيم، وليس من دول أو جهات دولية، ما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية ويسهم بخفض العجز في ميزان المدفوعات».

من جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.4%، مقارنة بالعام الماضي، وأرجع وزير الصناعة وائل أبو فاعور ذلك إلى السياسة التحفيزيّة المعتمدة لتحديث القطاع الصناعي.

وبلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب تقرير أعدّته مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة، 1.137 مليار دولار، مقابل 1.079 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بارتفاع نسبته 5.4%. وبلغ المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 227.5 مليون دولار، مقابل 215.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.

واحتلت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية خلال شهر مايو من العام الحالي المرتبة الأولى، وبلغت قيمتها 64.9 مليون دولار. وقال أبو فاعور إن الاهتمام الرسمي والسياسة التحفيزيّة والحمائية المعتمدة لتحديث القطاع الصناعي وتأمين فرص النمو له منذ بداية العام بدأت تفعل فعلها.