استقرار معدلات البطالة بمنطقة اليورو في يوليو

المصدر: لوكسمبورغ - د ب أ

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» استقرار معدلات البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند نسبة 7.5% في يوليو الماضي.

ويمثل هذا المعدل للبطالة بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار، والذي لم يتغير منذ يونيو الماضي، أدنى معدل يتم تسجيله في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة منذ يوليو عام 2008، حسبما ذكر «يوروستات».

وفي يوليو الماضي، بلغ عدد العاطلين عن العمل في مختلف أنحاء منطقة اليورو 12.3 مليون شخص، في تراجع بواقع 16 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق عليه. غير أن معدلات البطالة بين الشباب ارتفعت بنسبة 0.1% لتصل إلى 15.6%.

وسجلت اليونان أعلى معدلات البطالة بين الشباب في منطقة اليورو، 39.6% خلال الربع الأول، تلتها إسبانيا بنسبة 32.1% ثم إيطاليا بنسبة 28.9%.

وسجلت أدنى معدلات البطالة بالاتحاد الأوروبي في جمهورية التشيك بنسبة 2.1%. لكن بين دول منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة بنسبة 3%.

أما في الاتحاد الأوروبي ككل، والذي يضم 28 دولة، استقر معدل البطالة في يوليو عند نسبة 6.3% للشهر الثالث على التوالي، بالرغم من زيادة عدد الباحثين عن فرص عمل بواقع 27 ألف شخص.