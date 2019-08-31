ترامب: اليورو يهبط و «الاحتياطي الاتحادي» لا يفعل شيئاً

المصدر: واشنطن - رويترز

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، مجلس الاحتياطي الاتحادي بالتكاسل بينما اليورو يهبط أمام الدولار، وهو إخفاق ادعى أنه يعطي الدول الأوروبية ميزة كبيرة في التجارة.

وفي تدوينة على تويتر، قال ترامب الذي دأب على انتقاد سياسات البنك المركزي الأمريكي: «اليورو يهبط أمام الدولار «كالمجنون»، وهو ما يعطيهم مزية كبيرة في التصدير والتصنيع.. ومجلس الاحتياطي الاتحادي لا يفعل شيئاً!».

إلى ذلك تراجعت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ ديسمبر عام 2012 خلال أغسطس، بأقل من القراءة الأولية التي صدرت قبل أسبوعين.

وانخفض مؤشر «متشيغان/‏رويترز» لثقة المستهلك الأمريكي إلى 89.8 نقطة الشهر الجاري مقابل توقعات بلغت 92.5 نقطة، ومقارنة بنحو 92.1 نقطة في القراءة الأولية.

ويأتي الانخفاض بعد شهر مضطرب بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، التي شهدت إعلان الجانبين عن تعريفات جمركية إضافية.