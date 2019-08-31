الذهب يسجل أفضل شهر في 3 سنوات

المصدر: لندن - رويترز

محا الذهب خسائر المعاملات المبكرة ليسجل ارتفاعاً طفيفاً أمس مسجلاً أكبر مكاسبه الشهرية في أكثر من 3 سنوات مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة في ظل بواعث القلق من تباطؤ النمو العالمي، وآمال خفض البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.2 % إلى 1530.60 دولاراً للأوقية (الأونصة) محققاً مكاسب تتجاوز 8 % للشهر تُعد الأكبر منذ يونيو 2016.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1540.80 دولاراً.

وزادت الفضة 0.8 % في المعاملات الفورية إلى 18.39 دولاراً وصعد البلاتين 1 % إلى 925 دولاراً والمعدن مرتفع أكثر من 7 % منذ بداية الشهر الحالي واتجه لأكبر مكسب شهري منذ يناير 2018 وتقدّم البلاديوم 0.9 % إلى 1487.15 دولاراً .