سيتي غروب: 25 % تراجع أرباح بنوك بريطانيا مع الخروج دون اتفاق

المصدر: لندن - رويترز

قال محللون لدى سيتي غروب في مذكرة بحثية إن البنوك البريطانية تواجه هبوطاً قد يصل إلى 25 % في أرباحها في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال المحللون إن التباطؤ الاقتصادي الذي سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق واحتمال انخفاض أسعار الفائدة وتعثر المقترضين عن سداد القروض، سيؤثر على ربحية السهم بنسبة بين 15 و25 %.

كان رويال بنك أوف سكوتلند قال في 2 أغسطس إن تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر على ربحيته في العام المقبل وإن بعض العملاء تأثروا بالفعل.

وقال محللو سيتي غروب إن تأثير عدم التوصل لاتفاق على أسهم البنوك البريطانية الكبرى مثل باركليز وإتش.إس.بي.سي ولويدز قد يكون أقل حدة.