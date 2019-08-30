سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم

المصدر: وكالات

يشهد متوسط سعر الدولار في مصر استقراراً أمام الجنيه المصري، حيث سجل 16.5 جنيها للشراء مقابل 16.6 جنيها للبيع في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى، خلال تعاملات أمس واليوم الجمعة.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي ارتفاعا طفيفا بنحو قرش ليسجل 16.5 جنيها للشراء مقابل 16.6 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والشركة المصرفية العربية والمصرف المتحد والبركة وبلوم والمصري لتنمية الصادرات وقناة السويس وعودة وكريدي أجريكول.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.52 جنيها للشراء و16.61 جنيها للبيع، وهو أعلى سعر في البنوك المصرية.

واستقر سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، ليسجل 16.5 جنيها للشراء مقابل 16.6 جنيها للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والتعمير والإسكان أدنى مستوى عند 16.49 جنيها للشراء مقابل 16.59 جنيها للبيع.

والأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 14.25% و15.25% على الترتيب.

وارتفع الجنيه المصري نحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفقا لأسعار البنك الأهلي المصري؛ فقد شهد سعر شراء اليورو تراجعا بنحو 3 قروش ليسجل 18.24 جنيها، فيما استقر سعر البيع ليبلغ 18.40 جنيها، بينما انخفض سعر الإسترليني 3 قروش للشراء ليبلغ 20.10 جنيها وارتفع سعر البيع قرشين ليسجل 20.30 جنيها، مقارنة بأسعار الأمس.

أما على صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.39 جنيهات للشراء و4.42 جنيهات للبيع، بينما استقر نسبيا الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيهات للشراء و4.51 جنيهات للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتي قرشا واحدا مسجلا 54.31 جنيها للشراء بينما استقر سعر البيع عند 54.69 جنيها.