«أرامكو» تدرس طرح الاكتتاب الأولي في بورصة طوكيو

المصدر: الرياض - أ ف ب

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس، أن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين، تبدأ الأولى في السعودية مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.

وأعلنت أرامكو خطتها لطرح نحو 5% من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021 في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها أن الشركة العملاقة تدرس خطة لجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار في إدراج في البورصة السعودية.

دوأضافت أن أرامكو، أكبر شركة للطاقة في العالم، تفضل طوكيو للمرحلة الثانية لخطتها المقترحة، وفي حال تأكد ذلك فإنه سيشكل نكسة لبورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ التي تسعى جميعها إلى الحصول على حصة من عملية الاكتتاب المنتظرة.