مؤسسات أمريكية تحث ترامب على تأجيل زيادة الرسوم

أرسل تحالف يضم نحو 160 مجموعة عمل خطاباً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطلب منه وقف زيادة جميع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام.

وكتب التحالف أن هذا الارتفاع في الرسوم الجمركية جاء «في أسوأ وقت ممكن.. في منتصف فترة الشحن المزدحمة في العطلة، وسوف تشعر الولايات المتحدة كلها بالتأثير السلبي الكامل لزيادة الرسوم الجمركية، ومن الممكن أن يمثل واحداً من أكبر نسب الزيادة في الضرائب في تاريخ الولايات المتحدة».

وأسهم في كتابة هذا الخطاب أمريكيون في تحالف التجارة الحرة، الذي يمثل مصنعين وتجار تجزئة ومزارعين وشركات للأعمال الزراعية وشركات للتكنولوجيا ومقدمي خدمات وشركات غاز طبيعي ونفط وآخرين.

وكتب التحالف أنه على الرغم من تأجيل بعض الرسوم الجمركية، فإن جزءاً كبيراً من البضائع سوف يتعرض لزيادة الرسوم الجمركية في سبتمبر وأكتوبر بنسبة أعلى مما كان متوقعاً في البداية. وفي ظل مواجهة بعض المنتجات لرسوم جمركية تصل إلى 30%، لن يكون أمام الشركات خيار غير تحصيل هذه التكلفة من المستهلكين. وأشار التحالف إلى أن العديد من المدخلات الصناعية مصدرها الصين، وقال إن هذه الرسوم الجمركية الجديدة تعتبر ضرائب على المصنعين والمزارعين الأمريكيين.

وذكر التحالف أنه بسبب الرسوم الجمركية التي أعلنت دون تحذير، أصبح من المستحيل للمستوردين الأمريكيين مشاركة العبء مع شركاء سلاسل الإمداد في الصين أو تحويل إنتاجهم إلى دول أخرى.

وكتب التحالف أن إخضاع الشركات الأمريكية والعمال الذين توظفهم والمستهلكين الذين تخدمهم إلى ضرائب جديدة وغير مسبوقة يبعدنا عن الاتفاق الذي تسعى لصياغته. وأضاف التحالف أن أمر الشركات بمغادرة الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ليس حلاً واقعياً.