أسوأ نزوح للأموال من الأسواق الناشئة في عهد ترامب

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أمس، أن المستثمرين سحبوا 13.8 مليار دولار من الأسواق الناشئة حتى الآن في أغسطس وهو أكبر نزوح للأموال من تلك الأسواق منذ أن فاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2016.

وقال المعهد «الصراع التجاري جاء مصحوباً بمخاوف متزايدة من تباطؤ عالمي كانا عاملين مساعدين في الارتداد الحالي للمحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة».

وشهد أغسطس قيام المستثمرين بسحب ما يزيد قليلا على 14 مليار دولار من الأسهم في الأسواق الناشئة، ورغم أن السندات اجتذبت تدفقات بلغت حوالي 300 مليون دولار، إلا أنه ما زالت هناك تدفقات كبيرة إلى الخارج في بعض الدول.

وفي تحرك مفاجئ بعض الشيء اجتذبت الأسهم في الصين تدفقات بلغت 1.5 مليار دولار. لكن المخاوف المتزايدة من ركود عالمي والصراع التجاري المستمر منذ وقت طويل تسببا في نزوح 15.6 مليار دولار من الأسواق الناشئة، مع استبعاد الصين.