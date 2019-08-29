واشنطن تفرض عقوبات على مصرف لبناني

المصدر: وكالات

أعلنت الادارة الأميركية الخميس أنها فرضت عقوبات على مصرف لبناني هو "جمال ترست بنك" الذي تتهمه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله، بحسب بيان لوزارة الخزانة.

وتصنف واشنطن المصرف الذي يعمل في لبنان منذ عدة عقود، بأنه منظمة "إرهابية" بسبب تقديمه خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي لحزب الله، ومؤسسة "الشهداء" ومقرها في إيران.

والبنك متهم بالسماح لحزب الله باستخدام حسابات لدفع الاموال لممثليه وعائلاتهم و"إخفاء علاقاته المصرفية الناشطة مع العديد من المنظمات التابعة لمؤسسة الشهداء".

والمنظمة المذكورة التي أدرجت على قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2007، كيان شبه عام إيراني ينقل الدعم المالي إلى حزب الله بشكل خاص.

كما تم إدراج أربع شركات تأمين تابعة للبنك على القائمة السوداء.

وقال وكيل وزارة الخزانة المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب، سيغال ماندلكر، إن "المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال ترست تشكل تهديدا مباشرا لنزاهة النظام المالي اللبناني".

ومن شأن هذه العقوبات تجميد أصول البنك في الولايات المتحدة وحظر التعاملات من خلال النظام المالي الأميركي.

وأكد البيان ان وزارة الخزانة تحث الحكومة اللبنانية على تخفيف تاثير هذه العقوبات على "الأبرياء من اصحاب الحسابات المصرفية الذين لا يعرفون أن حزب الله يعرض ادخاراتهم للخطر".