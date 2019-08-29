«مورجان ستانلي» يخفض توقعاته لأسعار النفط 2019

المصدر: لندن- رويترز

خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط لبقية العام، مشيراً إلى ضعف الآفاق الاقتصادية، وتراجع الطلب ونمو أكبر لإنتاج النفط الصخري باعتبارها عوامل من شأنها أن تحبط جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعم السوق.

وقال البنك في مذكرة «التباطؤ الذي أصاب نمو الطلب على النفط، وبدأ في أوائل 2019 ولم يصل إلى منتهاه بعد». وأضاف «نمو الطلب خفت والنمو الاقتصادي العالمي تباطأ».

وقلّص البنك الأمريكي توقعاته بشأن سعر خام برنت لعام 2019 من 65 دولاراً إلى 60 دولاراً وخفض توقعاته بشأن خام غرب تكساس الوسيط للربعين الثالث والرابع لهذا العام من 58 دولاراً إلى 55 دولاراً في السابق.

كما خفض البنك توقعاته بشأن نمو الطلب على النفط 2019 من مليون برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً وتوقعاته لعام 2020 من 1.4 مليون برميل يومياً إلى مليون برميل يومياً.

وقال محللو البنك «سيكون هناك حاجة إلى المزيد من التخفيضات عام 2020 إذا أرادت أوبك تحقيق توازن في السوق. ويتوقف الكثير على نمو الطلب العام المقبل، لكن وفقاً لتقديراتنا الحالية فإن الطلب على نفط الأوبك نحو مليون برميل يومياً انخفاضاً من مستوى الإنتاج الحالي في 2020».