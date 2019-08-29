«فوصن» تشتري 75 % من «توماس كوك»

المصدر: لندن- د ب أ

وافقت شركة «فوصن» الصينية على شراء 75% من أسهم شركة السياحة البريطانية «توماس كوك» و25% من أسهم شركة الطيران التابعة لها، مقابل حوالي 450 مليون جنيه إسترليني، وهي الصفقة التي تحتاج إلى موافقة سلطات مكافحة الاحتكار.

ويستهدف عرض «فوصن» الهيئات الدائنة لشركة السياحة البريطانية من البنوك وحملة السندات، حيث تشتري الشركة الصينية ديونهم لدى شركة «توماس كوك جروب» مع تحويل الديون الحالية إلى حصة ملكية فيها بما يعادل 75% من أسهم شركة السياحة و25% من أسهم شركة الطيران التابعة للمجموعة، بحسب وكالة بلومبرغ. ومن المتوقع إتمام الصفقة أوائل أكتوبر المقبل.

وفي حين يتجه مجلس إدارة «توماس كوك» حالياً إلى الإبقاء على تسجيل سهم الشركة في البورصة، فإن إتمام الصفقة واستحواذ الشركة الصينية على هذه الحصة الكبيرة من أسهمها يمكن أن يؤدي إلى شطب السهم من البورصة.